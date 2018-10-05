Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

Чекистами задержаны сотрудники Ошской мэрии

588  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

2 октября 2018 года в рамках ранее возбужденного уголовного дела прокуратурой Ошской области по факту злоупотребления должностным положением и превышения должностных полномочий сотрудниками и членами жилищно-бытовой комиссии (ЖБК) мэрии г.Ош, задержаны должностные лица И.М. и Ж.К.

Установлено, что данные ответственные лица являлись членами ЖБК по распределению квартир, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Задержанным предъявлены обвинения по признакам преступлений, предусмотренных п.п.1,3 ч.3 ст.304 (злоупотребление должностным положением), п.п.5,6 ч.2 ст.305 (превышение должностных полномочий) и ч.2 ст.315 (служебный подлог) УК КР.

В настоящее время И.М и Ж.К. водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374023
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, мэрия, инвалиды, Ош, подлог, превышение полномочий
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  