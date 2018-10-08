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12-летнюю девочку, возвращавшуюся с тренировки, задержала милиция

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В субботу, 06.10.2018, ребенок возвращался с тренировок. Примерно в 17:30 шла на маршрутку, чтоб ехать домой. Возле ТЦ ГУМ была задержана милицией, так как был рейд. Ребенку 12 лет, девочка.Так как сейчас дети учатся до 19.00 - вторая смена. Почему без предупреждения родителей они задержали детей, на каком основании? Нигде не говорилось и не писалось, что будет рейд. Какой нервный срыв они нанесли всем детям!

Народную новость прислала Ирина.


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URL: https://www.vb.kg/374036
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, рейд, Бишкек
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Комментарии
Искандер
08.10.2018, 12:58

Вместо задержания лучше бы проводили до дома и передали родителям "из рук в руки".

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Аноним
08.10.2018, 13:37

Дети могут до 21:00 или 23:00(точно не помню) без присмотра родителей

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