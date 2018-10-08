12-летнюю девочку, возвращавшуюся с тренировки, задержала милиция

В субботу, 06.10.2018, ребенок возвращался с тренировок. Примерно в 17:30 шла на маршрутку, чтоб ехать домой. Возле ТЦ ГУМ была задержана милицией, так как был рейд. Ребенку 12 лет, девочка.Так как сейчас дети учатся до 19.00 - вторая смена. Почему без предупреждения родителей они задержали детей, на каком основании? Нигде не говорилось и не писалось, что будет рейд. Какой нервный срыв они нанесли всем детям!

Народную новость прислала Ирина.