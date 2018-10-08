Попавший под колеса BMW пешеход находится в реанимации в тяжелом состоянии

Пешеход, которого сбил водитель BMW, выехавший на встречную полосу, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

- Водитель, находящийся за рулем, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Машина водворена на штрафстоянку. Материалы переданы для дальнейшего расследования. Пострадавший молодой человек 2001 года рождения доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии, - рассказали в ГУОБДД.

Напомним, как ранее сообщал VB.KG, 6 октября примерно в 15.20 на улице Киевской рядом с проспектом Манаса водитель BMW сбил пешехода. В момент ДТП автомобиль двигался по выделенной полосе для общественного транспорта с востока на запад. На данной улице разрешено движение для автомобилей лишь с запада на восток.