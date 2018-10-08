Экс-замминистра МВД Данияр Абдыкаров подал в суд на газету

Бывший заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров подал в суд на газету "Фабула пресс". Об этом сообщает само издание.

По данным СМИ, Абдыкаров обвиняет печатное издание в предоставлении ложной информации о нем.

"Ранее мы со слов собственного источника опубликовали статью под названием: "Данияр Абдыкаров склонился перед Камчы". Позже сам он заявил, что никогда не встречался с кримавторитетом Камчы Кольбаевым и по этому поводу намерен судиться с нами. Хотя существует фото данной встречи, которое мы позже опубликуем. Тем не менее, согласно закону о СМИ, мы готовы выслушать мнение генерала, и он может изложить свои факты", - пишет издание.

Кроме того, газета с насмешкой иронизирует по поводу "чести и достоинства" бывшего замглавы МВД.

"В качестве компенсации за моральный ущерб он требует ему выплатить 1 миллион сомов. Неужели он настолько оценил свои "честь и достоинство". Получается, что те люди, которые имеют такую сумму, могу спокойно издеваться и насмехаться над ним", - продолжило издание.

Отметим, в сентябре текущего года в СМИ появилась информация, что бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров тайно встретился с кримавторитетом Камчы Кольбаевым для того, чтобы выразить ему свои извинения.

"По всей видимости, он серьезно "накосячил", раз решил повесить кнут на свою шею и извиниться перед Камчы. Наши собственные источники сообщили, что в этот момент сделали фотоснимок генерала. Тем самым Абдыкаров опорочил честь сотрудников милиции", - писала "Фабула пресс".

Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров в июле текущего года был снят со своей должности по причине выезда за рубеж без разрешения главы ведомства.