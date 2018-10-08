Байкер, проехавший вокруг света, закрыл мотосезон в Бишкеке

В Бишкеке 6 октября прошло закрытие мотосезона. Колонна из более сотни мотоциклов проехала в сопровождении ГУОБДД через весь город – от Южной магистрали до площади "Ала-Тоо" и обратно.

На это мероприятие, уже традиционно, приехали гости из России и Казахстана. А вот экс-депутат маслихата Алматы, основатель мото-движения в Казахстане, президент Центрально-Азиатского географического общества Дмитрий Петрухин пожаловал на бишкекское закрытие сезона впервые.

Для байкеров Дмитрий является знаковой фигурой. Он единственный в мире, кому удалось на своем мотоцикле BMW K1200L в одиночку проехать по всем континентам, преодолеть 250 тысяч километров, посетить более 150 стран. Его кругосветка стартовала в 2004 году, а завершилась лишь спустя 10 лет, в 2014 году.

В беседе с VB.KG Дмитрий рассказал, что, вдохновившись книгами Герберта Уэльса, Джека Лондона и другими приключенческими романами, с детства мечтал путешествовать по миру.

- Последний толчок для начала путешествия мне дал звезда Голливуда Юэн Макгрегор. Он приехал к нам в Казахстан на мотоцикле вместе с другими байкерами. Я посмотрел на него, немного пообщался и стартовал. Тогда я думал, что быстренько проеду галопом по Европе и вернусь домой, а получилось все наоборот – галопом проехал по миру.

Со своим мотоциклом Дмитрий никогда не расставался, не брал в аренду другие машины. Если нужно было пересечь океан, переправлял верного железного коня на корабле. Теперь заслуженного двухколесного путешественника украшает больше сотни флагов стран, по которым он проехал.

Юным мечтателям, которые также, как Дмитрий, грезят о путешествиях, байкер советует никогда не садиться на мотоцикл.

- Но если уж мозг так повернулся и человек влюбился в мототехнику, то здесь уже ничего не поделаешь. Вот таким ребятам хочу посоветовать одно: всегда думайте о своей семье и близких. Тогда и сами будете живы, и других сбережете, - заключил Дмитрий Петрухин.

Новый мотосезон откроется лишь следующей весной. А пока двухколесная техника исчезнет с улиц города.