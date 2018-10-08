Президент Жээнбеков принял экс-президента Монголии Энхбаяра

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 октября, принял экс-президента Монголии Намбарын Энхбаяра, прибывшего в Кыргызстан для участия в работе Международного Иссык-Кульского форума.

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность гостю за участие в Международном Иссык-Кульском форуме "Чынгыз Айтматов и вызовы современности".

"Ваше участие и участие многих зарубежных гостей в Форуме в честь 90-летнего юбилея Чынгыза Айтматова - выдающегося писателя-гуманиста современности, государственного и общественного деятеля лишний раз подчеркивает актуальность затрагиваемых вопросов в современном мире", - подчеркнул Глава государства.

Экс-президент Монголии отметил важность данного мероприятия для сближения народов мира и решения актуальных вызовов современности, поблагодарил Президента Сооронбая Жээнбекова за организацию форума на высоком уровне.

"Я посчитал своим долгом принять участие в данном форуме, так как Чынгыз Айтматов - выдающийся сын не только кыргызского народа, но и гордость всех кочевых народов мира", - подчеркнул экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр.