Депутат местного кенеша арестован за беспорядки в Тогуз-Тороуском районе

В Джалал-Абадской области 21 человек оказался под следствием из-за участия в беспорядках на золотоизвлекательной фабрике в Тогуз-Тороуском районе. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Местных жителей обвиняют в массовых беспорядках, хулиганстве, уничтожении и повреждении собственности и в самозахвате земли или имущества.

- 19 человек, среди которых есть депутат местного кенеша, находятся под домашним арестом. Еще два человека арестованы на 2 месяца, - рассказали в УВД области.

В том числе, в следственном изоляторе находится председатель Атайского айыльного кенеша Тогуз-Тороуского района Уланбек Шерипов.

Напомним, в апреле 2018 года местные жители вышли на митинг против работы золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе. Собрание закончилось массовыми беспорядками и поджогами имущества завода.