Аида Касымалиева: Я не собираюсь идти в министры

Депутат Аида Касымалиева в ответ на публикацию VB.KG "Аида Касымалиева - следующий министр соцразвития?" заявила, что не претендует на министерское кресло.

- Я не собираюсь идти в министры. Это снова перевод темы в другую плоскость со стороны руководства министерства, чтобы показать, что я якобы заинтересована лично в должности, а не в решении системных проблем. Минсоцразвития - это не экспериментальный полигон для чьих-то амбиций или место, где можно повышать свою квалификацию по базовому курсу, - написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что ведомству нужен профессионал своего дела, который будет работать с самыми уязвимыми слоями населения.

- Министерство - не инструмент политической борьбы. Именно адекватное назначение на руководство этой сферы показатель лица государства - человечного или бесчеловечного, - заключила Касымалиева.

Напомним, Аида Касымалиева на заседании комитета Жогорку Кенеша заявила о неправомерном использовании дипломатических паспортов во время заграничных поездок руководства Министерства труда и социального развития. Генеральная прокуратура проведя проверку частично подтвердила обвинения депутата. Аида Касымалиева продолжила обнародовать документы, которые попали ей в руки. По ее данным, министр соцразвития Таалайгуль Исакуновой, не получив разрешения от премьер-министра, ездила в заграничные поездки в качестве должностного лица, а ее заместитель Лунара Мамытова и вовсе проходила обучение в США, которое обошлось бюджету в полмиллиона сомов.