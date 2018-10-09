Дагестанских фанатов Хабиба Нурмагомедова сравнили с кыргызстанскими

В Дагестане, на стадионе Махачкалы Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором встречали его поклонники. При этом едва не произошла давка. Фанаты со всех сторон ринулись к спортсмену, чтобы лично поздравить его. Видео об этом появилось в соцсетях.

Сам спортсмен Хабиб Нурмагомедов призвал своих соотечественников к порядку.

- Давайте покажем нашу воспитанность и нравы. Если такая давка будет продолжаться, то нам придется прекратить эту встречу, - сказал он вежливо и спокойно.

Один из его помощников привел в пример встречу Нурмагомедова с кыргызстанцами.

- 4 месяца назад мы проводили такую же встречу в Кыргызстане с народом Бишкека. На том мероприятии собралось 20 тысяч человек, и такого беспорядка там не было, - добавил помощник.

В итоге все равно в конце встречи поклонники из Махачкалы прорвались к сцене, где находился спортсмен.

Отметим, 6 октября в Лас-Вегасе прошел бой по смешанным единоборствам между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В результате Нурмагомедов одержал победу, но после боя он стал зачинщиком массовой драки. Из-за этого инцидента глава UFC Дэйна Уайт допустил, что российского спортсмена могут лишить чемпионского пояса в легком весе.