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Дагестанских фанатов Хабиба Нурмагомедова сравнили с кыргызстанскими

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- Бакыт Стамов
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В Дагестане, на стадионе Махачкалы Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором встречали его поклонники. При этом едва не произошла давка. Фанаты со всех сторон ринулись к спортсмену, чтобы лично поздравить его. Видео об этом появилось в соцсетях.

Сам спортсмен Хабиб Нурмагомедов призвал своих соотечественников к порядку.

- Давайте покажем нашу воспитанность и нравы. Если такая давка будет продолжаться, то нам придется прекратить эту встречу, - сказал он вежливо и спокойно.

Один из его помощников привел в пример встречу Нурмагомедова с кыргызстанцами.

- 4 месяца назад мы проводили такую же встречу в Кыргызстане с народом Бишкека. На том мероприятии собралось 20 тысяч человек, и такого беспорядка там не было, - добавил помощник.

В итоге все равно в конце встречи поклонники из Махачкалы прорвались к сцене, где находился спортсмен.

Отметим, 6 октября в Лас-Вегасе прошел бой по смешанным единоборствам между российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В результате Нурмагомедов одержал победу, но после боя он стал зачинщиком массовой драки. Из-за этого инцидента глава UFC Дэйна Уайт допустил, что российского спортсмена могут лишить чемпионского пояса в легком весе.


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URL: https://www.vb.kg/374085
Теги:
бои без правил, Россия, спорт, конфликт, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор
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