Убил, не задумываясь, и съел. Охотник раскаивается и просит прощения

Накануне сотрудники ГАООС и ЛХ нашли охотника, который застрелил горного козла вместе с детенышем и снял это на видео. Им оказался 46-летний житель села Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области И. Ч. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, нарушитель полностью признал свою вину.

- Он рассказал, что перегонял скот на пастбище "Сарыгой" на территории сельской управы Майдан, когда у реки увидел козерогов 2-4 лет. Он, не задумываясь, выстрелил из охотничьего ружья 16-калибра, а мясо убитых животных употребил в пищу. В объяснительной мужчина написал, что раскаивается в содеянном эконарушении и попросил прощения, - рассказали в ГАООС и ЛХ.

По данному факту сотрудниками ГАООС и ЛХ составлен протокол о взыскании с И.Ч. в сумме 200 тысяч сомов, а также административный штраф в сумме 20 тысяч сомов в пользу государства за незаконный отстрел двух голов козерога.

- В свой очередь И.Ч. обязался в течении месяца выплатить все суммы иска и административного штрафа, - добавили в ведомстве.

Напомним, по факту видео незаконного отстрела двух голов козерога, появившегося в социальных сетях 4 октября 2018 года, руководством Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООС и ЛХ создана оперативная-мобильная группа по поиску нарушителя природоохранного законодательства КР.

Уточняется, с 2017 года согласно постановлению правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

За незаконный отстрел марала, архара, медведя - 1 000 000 сомов, снежного барса - 1 500 000 сомов, козерога - 100 000 сомов, косули, туркестанской рыси или манула - 50 000 сомов.

"Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет", - добавили в ГАООС и ЛХ.