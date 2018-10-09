На Тыналиева-Ахунбаева разрушили тротуары - люди разве что ноги не ломают!

На ул. Тыналиева/Ахунбаева тротуары в аварийном состоянии. По словам жителей, строители (никто не знает, из какой они компании) установили трубы, оставив тротуар в перекопанном состоянии. Мало того, что арычные лотки везде валяются, так по тротуару невозможно передвигаться.

Во время дождя людям приходится выходить на трассу вместо того, чтобы идти по тротуару. Местные власти никак не реагируют на данную проблему, жители уже не знают, к кому обращаться. Вот вчера, например, жители в 20.45 переходили дорогу, шли мирно в магазин, но не тут-то было - упал гражданин. Но хорошо, обошлось без переломов.

Молодые мамы не могут с колясками пройти, приходится на проезжую часть выходить!!Раньше была зебра, чтоб дети могли в 2 местах дорогу переходить, а после ремонта дороги оставили только одну зебру, и дети на свой страх и риск перебегают!!

Народную новость прислал Александр