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Сотрудники "Бишкекводоканала" послали н.... жителей 11-го микрорайона

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Уважаемая "Вечерка", судя по всему, без вас не обойтись. В 11 микрорайоне, дом 14 приехали сотрудники "Бишкекводоканала" и перекрыли воду. И горячую, и холодную. Что, зачем, почему, никто не предупреждал.

Мы позвонили и в "Бишкекводоканал", и в мэрию, там никто ничего не знает. Говорят, никого не направляли.

Подходим к этим "работничкам", они нас откровенно посылают на...... Говорят, не лезьте не в свое дело. Как не наше дело, если мы тут живем? Большой дом, где есть и старики, и дети! Кстати, домком никому разрешения лезть в наш подвал тоже не давала.

Воды нет. При этом "водоканальцы" утверждают, что у нас в подвале чуть ли не потоп. Но ничего подобного нет! Что делать?

Народную новость прислала Татьяна


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URL: https://www.vb.kg/374094
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек
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