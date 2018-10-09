Погода
$ 69.04 - 69.35
€ 79.17 - 80.22

В Челябинске задержаны мигранты из КР. Ехали в автобусе на диванах

769  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На трассе в Копейске задержали автобус, перевозивший из Москвы в Кыргызстан 19 мигрантов в салоне на диванах. Среди пассажиров было семь детей в возрасте от шести до девяти лет. Об этом 74.ru сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Как отмечается, в салоне были сняты десять пассажирских сидений, а на их месте для отдыха установлены диваны.

"Водитель транспортного средства пояснил, что он двое суток ехал без сменщика из Москвы в Бишкек. Чтобы подзаработать, он дополнительно взял с собой груз, поэтому ему пришлось демонтировать сиденья в салоне и установить вместо них диваны. Второй водитель-сменщик заболел", - подчеркивает российское издание.

Уточняется, что в настоящий момент нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 "Переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения" и частям 1, 3 статьи 12.23 "Нарушение правил перевозки пассажиров и детей" Кодекса об административных правонарушениях.

"Пассажиры-мигранты из КР доставлены в территориальный отдел полиции. Их личности устанавливаются", - добавляет издание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374098
Теги:
задержание, миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, ГУОБДД, задержание мигрантов из Кыргызстана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  