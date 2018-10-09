В Челябинске задержаны мигранты из КР. Ехали в автобусе на диванах

На трассе в Копейске задержали автобус, перевозивший из Москвы в Кыргызстан 19 мигрантов в салоне на диванах. Среди пассажиров было семь детей в возрасте от шести до девяти лет. Об этом 74.ru сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Как отмечается, в салоне были сняты десять пассажирских сидений, а на их месте для отдыха установлены диваны.

"Водитель транспортного средства пояснил, что он двое суток ехал без сменщика из Москвы в Бишкек. Чтобы подзаработать, он дополнительно взял с собой груз, поэтому ему пришлось демонтировать сиденья в салоне и установить вместо них диваны. Второй водитель-сменщик заболел", - подчеркивает российское издание.

Уточняется, что в настоящий момент нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 "Переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения" и частям 1, 3 статьи 12.23 "Нарушение правил перевозки пассажиров и детей" Кодекса об административных правонарушениях.

"Пассажиры-мигранты из КР доставлены в территориальный отдел полиции. Их личности устанавливаются", - добавляет издание.