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Из Турции депортированы 5 проституток из Кыргызстана

2005  0
- Виктория Григоренко
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В Трабзоне Турции (- город на побережье Черного моря, интересный с точки зрения достопримечательностей и шоппинга – прим. ред.) в ходе рейда по 10 отелям, кафе и ресторанам выявлено 63 иностранных граждан, подозреваемых в проституции. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.com.

Как отмечается, все они преимущественно представители государств СНГ.

"Всего Департамент полиции Трабзоны задержал: 19 азербайджанок, 14 узбечек, 10 гражданок России, 7 Украины, 6 грузинок, 5 уроженок Кыргызстана, 1 таджичку и 1 гражданку Молдовы. Все они были отправлены в Бюро общественной безопасности Турции. 61 женщина уже выслана на родину, вопрос по трем решается", - поясняет издание.


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URL: https://www.vb.kg/374104
Теги:
миграция, проституция, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан
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