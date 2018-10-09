Из Турции депортированы 5 проституток из Кыргызстана

В Трабзоне Турции (- город на побережье Черного моря, интересный с точки зрения достопримечательностей и шоппинга – прим. ред.) в ходе рейда по 10 отелям, кафе и ресторанам выявлено 63 иностранных граждан, подозреваемых в проституции. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.com.

Как отмечается, все они преимущественно представители государств СНГ.

"Всего Департамент полиции Трабзоны задержал: 19 азербайджанок, 14 узбечек, 10 гражданок России, 7 Украины, 6 грузинок, 5 уроженок Кыргызстана, 1 таджичку и 1 гражданку Молдовы. Все они были отправлены в Бюро общественной безопасности Турции. 61 женщина уже выслана на родину, вопрос по трем решается", - поясняет издание.