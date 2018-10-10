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Вернет ли Лунара Мамытова деньги, потраченные на ее обучение?

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- Екатерина Улитина
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Лунара Мамытова объявила о своем намерении покинуть пост заместителя министра труда и социального развития. Таким образом полмиллиона сомов из кредитных средств Всемирного Банка, потраченных на ее обучения в США, израсходованы зря. Вернет ли чиновница деньги за свое дополнительное образование в бюджет? С этим вопросом корреспондент VB.KG обратилась к политологу Шерадилу Бактыгулову.

- Нередко случается нецелевое использование денег на служебные поездки. Я подчеркну, что речь идет не только о Лунаре Мамытовой, но о многих госслужащих и депутатах. Правда, вернуть в бюджет деньги, потраченные на их путешествия, будет сложно. Нужно доказать и представить основания для возврата средств. В Кыргызстане еще не было подобных прецедентов, - прокомментировал Шерадил Бактыгулов.

Эксперт добавил, что "политический туризм" давно стал трендом для чиновников Кыргызстана.

- Так можно назвать любые заграничные поездки чиновников и депутатов, в которых они занимаются личными делами, берут с собой родственников и детей, гуляют по магазинам и встречаются с друзьями. Они относятся к командировкам не как к работе, а как к бонусу к своей должности. Во многих ведомствах давно отработана схема: делегация приезжает в страну, к примеру, для участия в форуме. Заявленные люди утром приходят, отмечаются в списке и уходят при первой возможности. На мероприятии остается один дежурный сотрудник, потом его подменяет кто-то другой, а тот идет гулять. Эффективны ли такие поездки для страны? Не думаю. Разумно ли на них тратить время и деньги? Тоже сомнительно, - считает Шерадилов.

Эксперт вспомнил случай, когда замминистра МВД Данияр Абдыкаров уехал во время отпуска отдыхать с семьей в Турцию. Своим служебным положением он не пользовался, но не предупредил о поездке начальство. Немедленно была создана дисциплинарная комиссия, и милиционера уволили с руководящего поста. Без лишних разговоров и шума. В случае с руководителями Минтруда и соцразвития ситуация другая. Аппарат правительства пока хранит молчание, и отставку Лунары Мамытовой не принимает и не комментирует ее.

- Скорее всего, они сами не очень хорошо понимают, как поступить правильно. Конечно, в КР есть закон о госслужбе, есть подзаконные акты, регламентирующие работу чиновников, но раньше их для решения подобных ситуаций не применяли. Поэтому сейчас очень важно, чтобы юристы и сотрудники отделов кадров сработали грамотно, четко и не допустили ошибку. Для этого нужно время, - уверен политолог.

В заключение Шерадил Бактыгулов добавил, что отвечать за заграничные поездки госслужащих должны не только сами путешественники, но и руководители ведомств, которые дали добро на ту или иную поездку.


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URL: https://www.vb.kg/374112
Теги:
Министерство социального развития, образование, отставка, Лунара Мамытова, Кыргызстан, деньги, Данияр Абдыкаров, Лунара Мамытова подала в отставку, Шерадил Бактыгулов
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Комментарии
Бермет
10.10.2018, 13:27

Такие бессовестные как она даже не подумают вернуть. Моей маме в пенсию добавили в этом году всего лишь 350 сомов. В прошлом году добавляли 500 сом.  Такие воры как она ездят за счет пенсионеров и детей путешествовать. Вместо того чтобы только на словах говорить что борется  с коррупцией лучше бы полезное что то сделала. 

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Бишкек Кыргызстан
10.10.2018, 13:35
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Шансов вернуть эти деньги - шиш с маслом, так как Лунара уехала в поездку с разрешения руководства. 

Надо просто законодательно запретить все эти обучающе-развлекательные поездки за счет бюджета.

Толку от таких семинаров и курсов не было и нет. Все эти "ценные знания" можно бесплатно получить открыв Интернет. Пусть учатся пользоваться Гуглом .

В данном случае эта девушка просто поразвлекалась за счет бюджета на полмиллиона сомов.  За каждый день поездки она тратила сумму, равную десяти месячным пенсиям в Кыргызстане.

Вот такие законы в Кыргызстане.  Написаны для процветания депутатов и чиновников.

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