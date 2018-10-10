Чиновники обманывают родителей с выдачей "балага суйунчу"?

Добрый день, уважаемая редакция! Хочу поделиться с вами информацией по поводу программы государства "балага суйунчу". Я родила дочку в январе 2018 года. Сейчас моему ребенку 8 месяцев. Вот сегодня я со всеми документами подошла в ЦОН в АЮ Гранд Комфорте, и мне сказали, что после исполнения полугода ребенка документы не оформляют, и деньги не выдадут. На мои вопросы, почему, ответили, что сейчас такой закон. Я еще в начале года читала разные статьи по поводу этой программы. везде писали, что до года все можно получить. А изначально вообще писали, что в любое время любому ребенку, рожденному после 2018 года, можно получить эти деньги. В итоге что происходит? Куда деваются деньги? Для чего наше государство так рекламирует, что оно якобы заботится о наших детях, о наших гражданах?

Информации про "полгода" нигде нет, ничего не афишируется и не говорится! В интернете во всех статьях написано, что можно до года все получить без проблем. А так, наши чиновники, издающие подобные законы. которые меняют начальный закон, пользуются, что до полгода в семье работает, чаще всего, один отец, в то время как мать с ребенком сидит дома и кормит грудью и как бы не хочется маленького ребенка куда-то таскать и ждать в очередях неизвестно сколько. Вот, видимо, на такой базе и создавался этот "новый закон". Удобно же. Вот так вот нас, простых людей, обманывают. Зато везде растрезвонили, что "балага суйунчу"! Какие-то 4 тысячи несчастные деткам и то не получишь.

В самом начале вообще писали, что все дети абсолютно будут получать эти 4 тысячи и каждый месяц по тысяче в течение года. Потом, оказалось, что у нас в бюджете денег нет, и тот закон отменили. Дальше пошла информация (новые изменения), что деткам на гособеспечении (то есть в приютах или где) эти деньги тоже не начисляются! Что за законы у нас, кто их издает вообще? Если вы ничего не можете, зачем трезвонить везде и всюду, какое у нас хорошее государство?

Очень злость берет. Пишу я это все, в основном, чтобы через вас донести информацию другим родителям и как-то осветить, чтобы вообще все знали, как оно на самом деле обстоит.

С уважением, Алина Вольная.