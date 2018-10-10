Штормовое! Порывы ветра до 23 метров в секунду!

В Кыргызстане 13 и 14 октября ожидается неустойчивая погода: временами дождь и резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает МЧС КР.

"14 октября в Чуйской и Таласской долине, а также в горных и предгорных районах дождь, переходящий в снег. Усиление западного ветра до 18-23 метров в секунду. Ночью 15 октября в зоне земледелия Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей, а также в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются заморозки от -1 до -3 °", - проинформировали в МЧС КР.

Такое понижение температур опасно для неубранных и не укрытых фруктов и овощей.

"Неустойчивая погода осложнит работу транспорта, коммунальных служб и выпас скота на пастбищах", - добавили в МЧС КР.