Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Горожане пожаловались на пьяниц-бомжей

369  1
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уважаемые сотрудники Октябрьского РОВД! Вросить Вас принять меры в отношении бомжей в районе Ортосайского рынка в 7 микрорайоне. Данные лица, открыто распивая на улице спиртные напитки, нарушают общественный порядок и несут угрозу детям домов 35-36-37...Ждём реакции сотрудников!

Народную новость прислал Тунгуч


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374125
Теги:
бомж, Октябрьский район, Бишкек, ГУВД, мэрия, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тунгуч
11.10.2018, 11:02

Я понимаю участковых 2-3 человека на большой район..но бомжи не дают спать..пьяные драки.лай бездомных собак! Уже достали! Утром приходиться детей водить в школу...иначе есть вероятность нападения неадекватных бомжей и собак на детей!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  