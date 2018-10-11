Горожане пожаловались на пьяниц-бомжей

Я понимаю участковых 2-3 человека на большой район..но бомжи не дают спать..пьяные драки.лай бездомных собак! Уже достали! Утром приходиться детей водить в школу...иначе есть вероятность нападения неадекватных бомжей и собак на детей!
Уважаемые сотрудники Октябрьского РОВД! Вросить Вас принять меры в отношении бомжей в районе Ортосайского рынка в 7 микрорайоне. Данные лица, открыто распивая на улице спиртные напитки, нарушают общественный порядок и несут угрозу детям домов 35-36-37...Ждём реакции сотрудников!
Народную новость прислал Тунгуч