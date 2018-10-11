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Жээнбеков: Образованное общество - дело государственной важности

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время открытия V съезда учителей и работников образования стран СНГ подчеркнул, что в Кыргызстане образование является приоритетом государственной политики.

- Иметь образованное общество в Кыргызстане - не только желание отдельных людей, а дело государственной важности, - заявил глава государства.

Он добавил, что система образования в КР должна быть не только местом воспроизводства общественных норм, но и механизмом развития страны.

- В условиях ограниченных природных ресурсов, мы вынуждены делать ставку на интеллектуальный ресурс. Нам нужно образование, которое позволит не только познавать мир, но и изменять нашу экономику, наше общество, нашу жизнь. Мы ожидаем, что образование станет главным ресурсом развития страны, - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, по мнению главы государства, Кыргызстан должен больше внимания уделять развитию дошкольного образования и создать более открытую систему высшего образования.

Съезд учителей и работников образования стран СНГ проходит в пятый раз. Последний съезд проходил в 2016 году в Москве. На этот раз площадку для дискуссии предоставил Бишкек. В столицу Кыргызстана приехали более 70 работников образования из стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/374127
Теги:
Министерство образования, образование, президент, СНГ, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
кыргыз
11.10.2018, 10:38

Побольше обратитесь фонду СОРОС и он Вам так поможет аж в добавок Минздрава до конца развалить, Минобразования и Минздрав уже подходят на финишную  . 

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