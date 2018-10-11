Видео задержания сотрудников ГТС, ГПС и ГИВФБ

Правоохранительные органы разослали видео с задержания сотрудников ГТС, ГПС и Минсельхоза, вымогавших взятки с бизнесменов.

- В настоящее время в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД КР и Военной прокуратуры. Проводится дальнейшее расследование, - подчеркнули в МВД КР.

Напомним, указанные представители госорганов создали преступную схему по вымогательству и получению взяток у граждан КР за беспрепятственный пропуск автомашин с грузом, следовавших из Республики Узбекистан. Имелись жалобы и заявления от предпринимателей с просьбой принять соответствующие меры.

29 сентября 2018 года с поличным при получении требуемых денежных средств задержаны: старший инспектор таможенного оформления МТО "Кызыл-Кия" Баткенской таможни Ж.Э, при получении взятки в сумме 1200 долларов США. В помещениях и служебных кабинетах Государственной таможенной службы при ПКР под сейфом обнаружены денежные средства на общую сумму 4000 долларов США и 4000 сомов. А в служебном кабинете старшего инспектора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности под рабочим столом - 11000 сомов. В служебных помещениях Государственной пограничной службы в металлическом сейфе обнаружено 28000 сомов.