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Видео задержания сотрудников ГТС, ГПС и ГИВФБ

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- Виктория Григоренко
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Правоохранительные органы разослали видео с задержания сотрудников ГТС, ГПС и Минсельхоза, вымогавших взятки с бизнесменов.

- В настоящее время в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД КР и Военной прокуратуры. Проводится дальнейшее расследование, - подчеркнули в МВД КР.

Напомним, указанные представители госорганов создали преступную схему по вымогательству и получению взяток у граждан КР за беспрепятственный пропуск автомашин с грузом, следовавших из Республики Узбекистан. Имелись жалобы и заявления от предпринимателей с просьбой принять соответствующие меры.

29 сентября 2018 года с поличным при получении требуемых денежных средств задержаны: старший инспектор таможенного оформления МТО "Кызыл-Кия" Баткенской таможни Ж.Э, при получении взятки в сумме 1200 долларов США. В помещениях и служебных кабинетах Государственной таможенной службы при ПКР под сейфом обнаружены денежные средства на общую сумму 4000 долларов США и 4000 сомов. А в служебном кабинете старшего инспектора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности под рабочим столом - 11000 сомов. В служебных помещениях Государственной пограничной службы в металлическом сейфе обнаружено 28000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/374135
Теги:
бизнес, ветеринария, задержание, Узбекистан, Кыргызстан, таможня, МВД, Погранслужба
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