В сходе "воров в законе" в Турции участвовало 50 кримавторитетов из КР

В минувшее воскресенье, 7 октября, в столице Турции прошла сходка криминальных авторитетов c Кавказа и стран Центральной Азии. Руководил заседанием "воров в законе" лидер преступного мира Азербайджана Надир Салифов, известный по прозвищу "Лоту Гули". Об этом сообщает узбекское издание "Ozodlik".

Как отмечается, на сходку вместе с "Гули" собрались десять кримавторитетов и около сорока их телохранителей.

- А лидером центральноазиатских кримавторитетов на сходке "воров в законе" выступил авторитет по прозвищу "Ахтам Самаркандский". Кроме того, на нее прибыли около 100 представителей преступного мира Узбекистана, которые сейчас живут в Стамбуле. Еще приехали 30 кримавторитетов из Казахстана, около 50 из Кыргызстана. Это была одна из самых крупных сходок криминальных авторитетов из стран бывшего Советского Союза, – якобы сообщил изданию кримавторитет из Узбекистана, участвовавший на сходке "воров в законе" в Стамбуле.

Как уточняется, на сходке обсуждали, как необходимо решать спорные вопросы, кто будет выступать судьей в их решении и как нужно тратить деньги, которые поступают в "общак".