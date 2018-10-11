За избиение сотрудников кафе задержан 51-летний гражданин с судимостью

Сотрудниками милиции задержан один из подозреваемых, причастный к избиению охранника и официанта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержан 51-летний М.М. житель Чуйской области, ранее дважды судимый.

- Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. На данный момент милицией проводятся дальнейшие мероприятия по задержанию других лиц причастных к данному преступлению, - пояснили в МВД.

Уточняется, что инцидент произошел 6 октября 2018 года примерно в 7:00 утра.

- Бармен одного из кафе по имени Арген и двое неизвестных лиц, разбив стекло на двери, зашли в помещение общепита и нанесли телесные повреждения охраннику и официанту, а затем скрылись с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 "Хулиганство" УК КР.

Напомним, ранее в средствах массовой информации публиковалось видео жестокого избиения официанта и бармена. Данный факт противоправных действий вызвал большой общественный резонанс.