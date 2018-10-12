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Бакыт Торобаев: Расследуется ли дело по упавшему самолету на Дача-Суу?

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев накануне на заседании парламента напомнил про трагичное падение самолета на поселок Дача-Суу, которое произошло в январе прошлого года. В частности, свой вопрос парламентарий адресовал заместителю председателя ГКНБ.

- По этому делу очень много непроверенной информации. Ходят разные слухи. Говорят, что после трагедии на место происшествия 1 час 40 минут не пускали работников МЧС. Также существует множество версий по поводу того, кому принадлежал груз самолета. По всем этим слухам идет какая-нибудь проверка? Будет ли какой-нибудь результат? - спросил депутат.

Представитель ГКНБ пояснил, что никакой информации по этому поводу у него нет.

Стоит отметить, что вопросы, которые накануне задал депутат, зачастую обсуждают в соцсетях. Парламентарий всего лишь озвучил их. Так что, наверное, пора бы уже соответствующим структурам поставить в этой истории точку и ответить на интересующие общественность и депутата в частности вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/374154
Теги:
Бакыт Торобаев, несчастный случай, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, самолеты, Аэропорт "Манас"
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Комментарии
3,14
12.10.2018, 09:28

То что там не пускали говорят многие, даже сотрудников МВД не сразу пустили. А почему?  Не из-за того ли, что собирали ценный груз? 

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Тунгуч
12.10.2018, 09:41

Расследование по дача суу надо было проводить на горячих событиях..создавать деп комиссию...а не щас слушая слухи от зейнеп которой сказали кулипа апа!

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