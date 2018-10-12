Бакыт Торобаев: Расследуется ли дело по упавшему самолету на Дача-Суу?

Депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев накануне на заседании парламента напомнил про трагичное падение самолета на поселок Дача-Суу, которое произошло в январе прошлого года. В частности, свой вопрос парламентарий адресовал заместителю председателя ГКНБ.

- По этому делу очень много непроверенной информации. Ходят разные слухи. Говорят, что после трагедии на место происшествия 1 час 40 минут не пускали работников МЧС. Также существует множество версий по поводу того, кому принадлежал груз самолета. По всем этим слухам идет какая-нибудь проверка? Будет ли какой-нибудь результат? - спросил депутат.

Представитель ГКНБ пояснил, что никакой информации по этому поводу у него нет.

Стоит отметить, что вопросы, которые накануне задал депутат, зачастую обсуждают в соцсетях. Парламентарий всего лишь озвучил их. Так что, наверное, пора бы уже соответствующим структурам поставить в этой истории точку и ответить на интересующие общественность и депутата в частности вопросы.