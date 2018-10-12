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Таксисту из Кыргызстана, сбившему в Москве туристов, дали 1,5 года

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- Екатерина Улитина
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Тверской суд Москвы вынес приговор таксисту из Кыргызстана Чынгызу Анарбеку уулу, который врезался в группу пешеходов в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Чынгыз Анарбек уулу признан виновным, ему назначено 1,5 года принудительных работ.

По данным агентства, суд прошел в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину. Иск потерпевшего удовлетворен частично. Водитель должен выплатить ему 500 тысяч рублей. Кроме того, Чынгыз Анарбек уулу лишен права управлять транспортным средством на три года.

До вступления приговора в законную силу подсудимый останется под арестом.

Напомним, 16 июня водитель такси потерял управление и врезался в группу пешеходов на тротуаре. За рулем оказался выходец из Кыргызстана – Чынгыз Анарбек уулу. Как выяснилось позже мужчина провел за рулем 20 часов без отдыха, он уснул на несколько секунд и случайно направил автомобиль на тротуар по которому шли люди.


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URL: https://www.vb.kg/374158
Теги:
ДТП, приговор, Россия, суд, Москва, кыргызстанец въехал в толпу, Чынгыз Анарбек уул
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