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Бизнесмена разоряют стихийные торговцы на Аламединском рынке

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Здравствуйте! У меня есть магазин одежды возле Аламединского рынка. Плачу все налоговые отчисления в бюджет. Меня очень сильно волнует "стихийный рынок", который образовался на перекрёстке улиц Алматинская-Ж.Жолу. Во-первых, они перекрывают тротуар своими лавочками, во-вторых, паркуют свои автомобили там же, на тротуаре, тем самым создавая помеху пешеходам. Из-за того, что они никуда не платят налоги, стоимость их товара получается дешевле, чем моего, который находится в магазине. У меня ничего не остаётся. Приходится выходить наряду с ними, сидеть и торговать, потому что мне "правильно" работать невыгодно. Прошу Вас, напишите о нашей проблеме.

Народную новость прислал Улугбек.


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URL: https://www.vb.kg/374160
Теги:
бизнес, торговля, налоги, рынок, Бишкек, Аламединский рынок
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Комментарии
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12.10.2018, 12:12

разве ты еще не привык ? тебя "грабят" торговцы на этой улице, тебя грабят чиновники которые не наводят порядок, потому что им лень не выгодно для своего кармана поднимать свой ЗАД. и сознание великого кыргызского народа не стало столь же великим в своих поступках  и поведение везде и всюду. соблюдать правила поведения в бизнесе, на дорогах, на улицах, в парках и на площадях. "РАЗРУХА В ГОЛОВАХ"  культивируется в семьях с воспитанием детей, на примерах родителей окружающих нас с вами. мы не развиваемся как национальная культура- мы деградируем от плохого к худшему. не смотря на звон денег в кармане мы не становимся добрее и культурнее, мы становимся жаднее и злее.  мы отстали от всех в культурном развитии лет на сто и с каждым годом мы проваливаемся глубже в пропасть невежества. оглянитесь вокруг себя ВЕЛИКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД. что вы видите?а видите вы что изменить этого уже нельзя. и вашей жизни и жизни ваших детей не хватит чтобы увидеть перемены к лучшему. КЫРГЫЗСТАН обречен........... ОБРЕЧЕН!!!!!!!!!

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Сотрудник
12.10.2018, 13:01

Да согласен с Автором, там полный бардак. торговцы одеждой духами, косметикой, Юга Западная сторона перекрестка просто ужас. А эти маршрутки 214 пробку создают ужасную, устроили там себе конечную ГУОБДД просто не трогают их, крыша у них крутая. Со стороны заправки кошмар не слабее.

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