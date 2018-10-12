Бизнесмена разоряют стихийные торговцы на Аламединском рынке

разве ты еще не привык ? тебя "грабят" торговцы на этой улице, тебя грабят чиновники которые не наводят порядок, потому что им лень не выгодно для своего кармана поднимать свой ЗАД. и сознание великого кыргызского народа не стало столь же великим в своих поступках и поведение везде и всюду. соблюдать правила поведения в бизнесе, на дорогах, на улицах, в парках и на площадях. "РАЗРУХА В ГОЛОВАХ" культивируется в семьях с воспитанием детей, на примерах родителей окружающих нас с вами. мы не развиваемся как национальная культура- мы деградируем от плохого к худшему. не смотря на звон денег в кармане мы не становимся добрее и культурнее, мы становимся жаднее и злее. мы отстали от всех в культурном развитии лет на сто и с каждым годом мы проваливаемся глубже в пропасть невежества. оглянитесь вокруг себя ВЕЛИКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД. что вы видите?а видите вы что изменить этого уже нельзя. и вашей жизни и жизни ваших детей не хватит чтобы увидеть перемены к лучшему. КЫРГЫЗСТАН обречен........... ОБРЕЧЕН!!!!!!!!!