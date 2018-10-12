Погода
$ 69.15 - 69.46
€ 79.92 - 80.77

Криминальные авторитеты Кыргызстана не поехали на сходку в Турцию

496  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С территории Кыргызской Республики в Турцию ни один из лидеров и членов ОПГ не выезжал. Об этом сообщает Служба криминальной милиции МВД КР.

Те, кто состоит на специализированном учете, особо отметили в СКМ МВД.

"Напомним, накануне в зарубежных средствах массовой информации писали о том, что состоялась сходка кримавторитетов из Центральной Азии и Кавказа. И о том, что на ней присутствовали субъекты криминальной среды из Кыргызстана. Служба криминальной милиции МВД КР на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению и пресечению деятельности субъектов организованных преступных групп", - подчеркнули в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374162
Теги:
МВД, ОПГ, Турция, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
ыфа
12.10.2018, 10:52

Кто сказал что они выехали из страны? Они и так не в нашей стране. В Дубаи они живут

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  