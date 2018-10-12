Криминальные авторитеты Кыргызстана не поехали на сходку в Турцию

С территории Кыргызской Республики в Турцию ни один из лидеров и членов ОПГ не выезжал. Об этом сообщает Служба криминальной милиции МВД КР.

Те, кто состоит на специализированном учете, особо отметили в СКМ МВД.

"Напомним, накануне в зарубежных средствах массовой информации писали о том, что состоялась сходка кримавторитетов из Центральной Азии и Кавказа. И о том, что на ней присутствовали субъекты криминальной среды из Кыргызстана. Служба криминальной милиции МВД КР на постоянной основе проводит мероприятия по выявлению и пресечению деятельности субъектов организованных преступных групп", - подчеркнули в ведомстве.