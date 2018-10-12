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Так куда пропал начальник паспортного стола Сокулукского района?

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- ВБ
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Рубрика "Народные новости" на VB.KG крайне популярна среди наших читателей - они могут не просто поделиться наболевшим или, наоборот, поделиться радостью по поводу какого-то события. На опубликованные сведения реагируют государственные органы и коммерческие структуры, исправляя, если в этом есть необходимость, возникшую проблему.

Однако иногда происходят случаи, когда возмущение наших читателей бывает неоправданным. Как, например, случилось с начальником Сокулукского паспортного стола.

Начальника паспортного стола Сокулукского района зовут Талант Арпачиев. И граждане не смогли найти его вот по какой причине - во-первых, Арпачиев участвовал в работе комиссии, во-вторых, на ней поднимался вопрос, который касался помощи герою одной из публикаций VB.KG. Вот такой вот вышел казус.

Так что в очередной раз благодарим наших читателей за неравнодушие к происходящему, и смеем их заверить, что на этот раз чиновник не прохлаждался на рабочем месте.

Возвращаясь к другой публикации в Народных новостях - один из читателей прислал фото, как якобы сотрудники супермаркета "Фрунзе" спиливают деревья, чтобы было видно вывеску магазина.

С VB.KG связался представитель сети, который заверил, что все "фрунзенские" деревья - на месте, а те, которые спиливали неизвестные люди, находятся дальше по улице.

Наши уважаемые читатели! Пожалуйста, продолжайте делиться с нами вашими новостями и замечаниями! Вместе мы сможем многое сделать лучше и исправить!


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URL: https://www.vb.kg/374163
Теги:
ГРС, паспорт, Сокулукский район
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