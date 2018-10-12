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В Ноокатском районе из-за редкой болезни умерла 18-летняя роженица

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- Екатерина Улитина
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В Ноокатском районе Ошской области после родов умерла 18-летняя девушка. Подробности VB.KG рассказал координатор Минздрава по Ошской области Замирбек Шакиров.

По его словам, девушка родила здорового ребенка 18 сентября. Это были ее первые роды. Они прошли легко и без осложнений, после наблюдения врачей ее и новорожденного выписали домой.

- Во время беременности она не регулярно посещала врачей: то уезжала в Россию, то жила у родственников. Тем не менее, у нее не было обнаружено никаких заболеваний, внутриутробных инфекций или сепсиса. Роды прошли хорошо, но 24 сентября ее вновь привезли в больницу из-за сильных судорог. Она находилась в коматозном состоянии, - рассказал Замирбек Шакиров.

Врачам удалось вывести девушку из комы, при дальнейшем обследовании у нее обнаружили кровоизлияние в головной мозг и гематомы в головном мозге. Вскоре пациентку перевезли в областную больницу.

- Первое время медики не могли понять, что происходит, у девушки было очень странное состояние, с которым раньше врачам не приходилось сталкиваться. Предположили, что гематомы могли стать следствием семейного насилия, но эту версию вскоре исключили. Во-первых, у нее не было повреждений на теле, во-вторых, муж находился в России. Когда он приехал, оказался очень положительным молодым человеком, - рассказал Шакиров.

Дальнейшие обследования выявили у пациентки редкую болезнь – инсулиному. Это опухоль в поджелудочной железе, которая бесконтрольно секретирует в кровь больного инсулин. Возможно именно болезнь спровоцировала кровоизлияние в мозг.

- Обычно при инсулиноме проводят исследование, находят опухоль, удаляют ее, и состояние больного улучшается. Однако в этом случае врачи из-за тяжелого состояния пациентки не могли провести полную диагностику. Она почти все время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - добавил врач.

Почти через две недели, 7 октября девушка скончалась. В Министерстве здравоохранение создана специальная комиссия, которая изучит ситуацию и даст оценку работе врачей.


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URL: https://www.vb.kg/374172
Теги:
материнская смертность, Ошская область, Кыргызстан, врачи, беременность, Замирбек Шакиров, Минздрав
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