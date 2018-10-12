Читательница VB.KG опознала мужчину со шкурой снежного барса

Мужчина, позировавший на фотографии со шкурой снежного барса, оказался житель города Ош, врач Алымбек Абдыкалыков.

"Абдыкалыков рассказал, что фотография сделана в 2014 году. Он ехал с Москвы и по пути заехал к другу, который живет в Алматы (Казахстан). У него дома он увидел шкуру снежного барса и сфотографировался. Приехав домой, он разместил эту фотографию в социальных сетях.

Сотрудникам ГАООС и ЛХ он сказал, что очень сожалеет содеянном и обещал, что больше не будет повторять такое", - пояснили в ГАООС и ЛХ.

Уточняется, ранее в ГАООС и ЛХ поступила информация о принятии мер о отношении неизвестного человека, который позирует на фотографии со шкурой снежного барса. По данному факту ведомство обратилось с официальным письмом в МВД с просьбой оказать содействие в поисках данного человека.

Примечательно, что в ГАООСиЛХ утверждают, что "мужчину в шкуре барса нашли их сотрудники". От редакции уточним, что пару дней назад в VB.KG обратилась читательница, которая и опознала мужчину в барсовой шкуре.

Редакция VB.KG передала данные в природоохранное ведомство. После чего, собственно говоря, и была опубликована информация от ГАООСиЛХ.