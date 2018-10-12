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Читательница VB.KG опознала мужчину со шкурой снежного барса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мужчина, позировавший на фотографии со шкурой снежного барса, оказался житель города Ош, врач Алымбек Абдыкалыков.

"Абдыкалыков рассказал, что фотография сделана в 2014 году. Он ехал с Москвы и по пути заехал к другу, который живет в Алматы (Казахстан). У него дома он увидел шкуру снежного барса и сфотографировался. Приехав домой, он разместил эту фотографию в социальных сетях.

Сотрудникам ГАООС и ЛХ он сказал, что очень сожалеет содеянном и обещал, что больше не будет повторять такое", - пояснили в ГАООС и ЛХ.

Уточняется, ранее в ГАООС и ЛХ поступила информация о принятии мер о отношении неизвестного человека, который позирует на фотографии со шкурой снежного барса. По данному факту ведомство обратилось с официальным письмом в МВД с просьбой оказать содействие в поисках данного человека.

Примечательно, что в ГАООСиЛХ утверждают, что "мужчину в шкуре барса нашли их сотрудники". От редакции уточним, что пару дней назад в VB.KG обратилась читательница, которая и опознала мужчину в барсовой шкуре.

Редакция VB.KG передала данные в природоохранное ведомство. После чего, собственно говоря, и была опубликована информация от ГАООСиЛХ.


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URL: https://www.vb.kg/374177
Теги:
Казахстан, снежный барс, экология, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
Райзап
12.10.2018, 15:57

В Казахстане тоже снежный барс краснокнижник, так, что пусть колиться и сливает казаха МВД а те в свою очередь казахским правоохранительным органам. Только так надо бороться с браконьерами

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Кундузбек Маматов
12.10.2018, 16:19
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Комментариев: 1

Надеюсь следователи до конца доведут дело. А не закроют из-за слов Алымбека Абдыкалыкова, что это шкура его друга который проживает в Казакстане.  

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скафнюк
12.10.2018, 16:43

видно в молодости он ее кинул..не женился..вот она и узнала..мстит..ах эти женщины))

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