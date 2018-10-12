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Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев ушел в отставку

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- ВБ
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На почту редакции VB.KG поступило сообщение от "бывшего министра иностранных дел Кыргызской Республики".

"Проработав 6 лет Министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял.

Выражаю благодарность коллегам и, прежде всего, всем сотрудникам системы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за совместную работу.

Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня!

С уважением,

Эрлан Абдылдаев".

Официальной информации от аппарата правительства или президента на этот счет пока не поступало. Накануне, напомним, Совбез провел проверку фактов, озвученных послом КР в Южной Корее Султана.


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URL: https://www.vb.kg/374178
Теги:
МИД, отставка, президент, Кыргызстан, Кылычбек Султан, скандал, Сооронбай Жээнбеков, Эрлан Абдылдаев
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Комментарии
мидовский
12.10.2018, 15:55

Теперь надо проверить Консульский департамент и всю выдачу дип и служебных паспортов за последние 8 лет, плюс выдачу виз китайцам. Там много интересного выплывет...

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Великий уравнитель
12.10.2018, 16:19

А ещё проверить этот заповедник внуков, внучек, сестер, братьев, друзей и любовников "элитных" граждан страны. Которые понятия не имеют, что такое дипслужба. Однако прочно из поколения в поколение сидят в креслах послов и консулов. Они 99% случайные люди там!!!

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скафнюк
12.10.2018, 16:34

каденову министром мида...исакунову и мамытову замами..как раз по службе надо часто заграницу ездить..свободу деточкину..вот как то так..

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