Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев ушел в отставку

На почту редакции VB.KG поступило сообщение от "бывшего министра иностранных дел Кыргызской Республики".

"Проработав 6 лет Министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял.

Выражаю благодарность коллегам и, прежде всего, всем сотрудникам системы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за совместную работу.

Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня!

С уважением,

Эрлан Абдылдаев".

Официальной информации от аппарата правительства или президента на этот счет пока не поступало. Накануне, напомним, Совбез провел проверку фактов, озвученных послом КР в Южной Корее Султана.