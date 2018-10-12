Погода
$ 69.15 - 69.46
€ 79.92 - 80.77

Уволен Кылычбек Султан. Минутами ранее он попросил политубежища

632  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Султан Кылычбек Камчыевич освобожден от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Корея.

Минутами ранее у себя на аккаунте в FB он опубликовал сообщение, что намерен попросить политического убежища в одной из стран мира.

По его словам, он разочаровался в нынешней власти в Кыргызстане.

Напомним, ранее Совбез провел проверку в т.ч. деятельности Кылычбека Султана. Выявлены множественные нарушения. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374183
Теги:
коррупция, президент, Кыргызстан, Кылычбек Султан, скандал, Кылычбек Султанов, Сооронбай Жээнбеков, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ема
12.10.2018, 16:35

Жалко. Молодец мужик.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  