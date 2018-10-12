Уволен Кылычбек Султан. Минутами ранее он попросил политубежища

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Султан Кылычбек Камчыевич освобожден от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Корея.

Минутами ранее у себя на аккаунте в FB он опубликовал сообщение, что намерен попросить политического убежища в одной из стран мира.

По его словам, он разочаровался в нынешней власти в Кыргызстане.

Напомним, ранее Совбез провел проверку в т.ч. деятельности Кылычбека Султана. Выявлены множественные нарушения. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру.