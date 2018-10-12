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В Национальную кардиологию не принимают пожилых пациентов? Ответ Минздрава

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- ВБ
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В ответ на то, что Национальный центр кардиологии и терапии им. Миррахимова (НЦКТ) не принимает больных людей, возраст которых превышает 70 лет, администрация НЦКТ заявляет, что данная информация не соответствует действительности. При обращении граждан в НЦКТ никаких возрастных ограничений нет, сообщила пресс-консультант Минздрава КР Елена Баялинова.

Согласно предоставленным данным, в 2017 году в стационар НЦКТ поступило всего 11539 человек, из них лица в возрасте 61-70 лет составили 2581 человек (22,4%), а старше 70 лет -1934 человек (16,8 ; в целом, это составляет около 39,2%.

Больше половины – 61% поступающих в отделение ургентной кардиологии НЦКТ пациентов также составляют лица пенсионного возраста старше 60 лет, имеющих в большинстве случаев тяжелую сопутствующую патологию. В 2017 году количество пациентов в возрасте 61-70 лет составило 1193 человека (40%), а старше 70 лет – 644 человека (21%). За 9 месяцев текущего года в отделение ургентной кардиологии поступило 987 пациентов в возрасте 61-70 лет, старше 70 лет – 767 человек.

Лечение и обследование лиц пожилого возраста в стационаре центра независимо от кратности лечения в НЦКТ осуществляются на бесплатной основе.


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URL: https://www.vb.kg/374186
Теги:
Ирина Карамушкина, Минздрав, парламент, Кыргызстан, кардиология
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