В Бишкеке 22 парня решили устроить массовую драку - всех забрали в милицию

2 октября 2018 года примерно в 23:00 часов в дежурную часть УВД Октябрьского района поступил вызов о массовом скоплении молодых людей в ж/м "Кок-Жар". Незамедлительно на место выехали сотрудники ГОМ-3 УВД Октябрьского района г. Бишкек и доставили 22 молодых людей, из них 16 несовершеннолетних (учащиеся СОШ № 88 - 1, СОШ № 53 - 2, СОШ № 95 - 1, Кыргызский государственный национальный военный лицей - 5, Кыргызский государственный университет строительства транспорта и архитектуры - 1, Лицей №65 -1, не учащиеся 5 несовершеннолетних).

После чего были вызваны родители, родственникb несовершеннолетних,а также ответственный от руководства военного лицея, где с участием сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района г.Бишкек, родителей, родственников и ответственного от руководства военного лицея были проведены профилактические беседы.

По данному факту отобраны объяснительные у несовершеннолетних с участием родителей и родственников, и под расписку преданы родителям и родственникам. Двое несовершеннолетних доставлены в ЦПНН МВД КР, так как за ними никто не приехал.

По данному факту начата проверка, устанавливается причина скопления. Также собранный материал будет направлен на комиссию по делам детей Октябрьской районной администрации г.Бишкек ,сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.