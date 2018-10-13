На избивших школьника подростков завели уголовное дело

В ОВД Ленинского района заведено уголовное дело по факту избиения подростками ученика 8 класса. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

- Уголовное дело возбужденно по двум статья Уголовного кодекса "Хулиганство" и "Вымогательство". Ведётся следствие, - прокомментировали в пресс-службе столичной милиции.

На вопрос корреспондента VB.KG, почему не вменяется статья за нанесение телесных повреждений, в милиции сообщили, что в процессе следствия статьи могут быть переквалифицированы. Но на данный момент следствие приняло решение указать только эти два пункта.

На момент публикации мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил VB.KG, что едет в больницу к пострадавшему ребенку.

Напомним, два подозреваемых подростка являются учениками 9 класса школы № 47. По сообщению родственников пострадавшего ребёнка, ученика 8 класса этой же школы, они вымогали у него деньги. Когда он отказался платить, старшеклассники избили его, в результате чего он получил сотрясение мозга, у него выбиты зубы и порвана губа.