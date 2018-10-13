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Кыргызстан снял временный запрет на мясо птиц из Казахстана

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан снял временный запрет на ввоз на территорию республики мяса птиц и яиц из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

По данным ведомств, лабораторные исследования подтвердили, что эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу в южных областях Казахстана, а также в Елецком и Айыртауском районах республики стабилизировалась.

Напомним Кыргызстан из-за опасений распространения птичьего гриппа, 8 октября ввел запрет на ввоз на территорию республики мясо птиц и яиц из Казахстана. 12 октября Минсельхоз Казахстана ввёл временный запрет на мясо четырёх кыргызстанских компаний.


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URL: https://www.vb.kg/374197
Теги:
торговля, Казахстан, мясо, Кыргызстан, Минсельхоз
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Комментарии
Райзап
13.10.2018, 19:37

Как жаль мясо по прежнему будет дорогим удовольствием

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