Кыргызстан снял временный запрет на мясо птиц из Казахстана

Кыргызстан снял временный запрет на ввоз на территорию республики мяса птиц и яиц из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

По данным ведомств, лабораторные исследования подтвердили, что эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу в южных областях Казахстана, а также в Елецком и Айыртауском районах республики стабилизировалась.

Напомним Кыргызстан из-за опасений распространения птичьего гриппа, 8 октября ввел запрет на ввоз на территорию республики мясо птиц и яиц из Казахстана. 12 октября Минсельхоз Казахстана ввёл временный запрет на мясо четырёх кыргызстанских компаний.