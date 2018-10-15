Погода
$ 69.16 - 69.46
€ 79.47 - 80.57

Здравствуй, зима! По Кыргызстану - заморозки

327  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 октября 2018 года ночью в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей и в предгорных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до -1…-3°. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Так жезаморозки такой интенсивности опасны для не убранных овощных культур", - отметили в МЧС.

В ведомстве предупредили граждан, планирующих проезд по горным автодорогам (Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт и др.) поменять летние шины на зимние во избежание заторов и несчастных случаев на горных автодорогах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374204
Теги:
Нарынская область, Ошская область, погода, транспорт, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  