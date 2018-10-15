Здравствуй, зима! По Кыргызстану - заморозки

15 октября 2018 года ночью в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областей и в предгорных районах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до -1…-3°. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Так жезаморозки такой интенсивности опасны для не убранных овощных культур", - отметили в МЧС.

В ведомстве предупредили граждан, планирующих проезд по горным автодорогам (Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт и др.) поменять летние шины на зимние во избежание заторов и несчастных случаев на горных автодорогах.