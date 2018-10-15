Уволен гаишник, которого засняли на видео при получении взятки в 200 сомов

Капитан милиции, сотрудник ОВД Сокулукского района, ставший "героем" интернета после видео, на котором он берет взятку в 200 сомов, уволен. Об этом сообщили VB.KG в ОБДД по Чуйской области.

- Сейчас по данному делу ведется следствие, назначены проверки, - прокомментировали в ведомстве.

По итогам комиссии будет решен вопрос о дисциплинарном или ином наказании инспектора.

Напомним, водитель записал и выложил в интернет видеозапись, на которой запечатлел момент подкупа сотрудника ГУОБДД.

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