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Уволен гаишник, которого засняли на видео при получении взятки в 200 сомов

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- Екатерина Улитина
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Капитан милиции, сотрудник ОВД Сокулукского района, ставший "героем" интернета после видео, на котором он берет взятку в 200 сомов, уволен. Об этом сообщили VB.KG в ОБДД по Чуйской области.

- Сейчас по данному делу ведется следствие, назначены проверки, - прокомментировали в ведомстве.

По итогам комиссии будет решен вопрос о дисциплинарном или ином наказании инспектора.

Напомним, водитель записал и выложил в интернет видеозапись, на которой запечатлел момент подкупа сотрудника ГУОБДД.

Уважаемые читатели VB.KG! У вас вымогают взятку сотрудники ГУОБДД или другие представители власти? Присылайте на наш Ватсап или Телеграм канал видео, будем вместе обличать вымогателей!


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URL: https://www.vb.kg/374212
Теги:
наказание, Чуйская область, взятка, ГУОБДД
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Комментарии
Страна чудес.
15.10.2018, 10:22

Просто уволен? А уголовную ответственность за получение взятки-подкупа Пушкин будет нести?

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сам по себе
15.10.2018, 12:08

Думаю простым увольнением тут не обойдётся, хотя все возможно. Каждый гаишник берет "мзду", просто сейчас более осторожны. Предложение водителям, если Вы видете как стоят гаишники и всех подряд останавливают то не пожалейте трех минут своей драгоценной жизни для видеосъемки данных блюстителей. Ведь у каждого сейчас есть видеокамеры под рукой. Поверьте, не пройдет и трех минут, как гаишники собирутся и уедут в другое место косить "капусту". Давайте сами их учить служить нормально, иначе ничего не изменится.

0
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