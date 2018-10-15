В КР на территории Ферганской долины произошло землетрясение 5,5 балла

Накануне в 11:15 по местному времени на юге Кыргызстана произошло землетрясение силой в эпицентре около 5.5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

Очаг находился на территории Кыргызстана, на склонах Заалайского хребта на глубине 20 километров.

"В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селах Кара-Шыбак, Шибээ, Жар-Башы, Дароот-Коргон, Чак,Кулчу, Кызыл-Эшме, Жаш-Тилек, Ачык-Суу -4 балла, в селах Карамык, Кара-Кабак, Кара-Тейит, Кабык, Кашка-Суу, Сары-Могол -3 балла, в селах Талды-Суу ,Эгин-Жай, Арча-Булак-2,5балла", - говорится в информации.

Уточняется, что жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.