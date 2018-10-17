Омурбек Абдырахманов обвинил депутата и замминистра в мошенничестве

Если президент действительно намерен бороться с коррупцией, то начинать надо с депутата Акылбека Жапарова и заместителя министра финансов Мирланбека Байгончокова. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-депутат Омурбек Абдырахманов.

По его словам, эти люди достаточно дискредитировали себя, чтобы начать отвечать за свои действия.

- В одном из недавних интервью эти двое сказали, что сделают все, чтобы Кыргызстан за три года стал одной из передовых стран. Это же мошенничество! Не стоит забывать, что Акылбек Жапаров, будучи первым вице-премьер-министром, на собственное акционерное общество "Машиноиспытательная станция" взял из бюджета 200 миллионов сомов, и до сих пор не вернул. Там еще на тот момент премьер-министр Игорь Чудинов был замешан, который свою тещу поставил во главе этого бизнеса. В прошлом году по этому факту было заведено уголовное дело, и до сих пор неизвестны результаты, - уточнил он.

Высказался экс-депутат и на счет заместителя министра финансов Мирланбека Байгончокова.

- Он замешан в деле, когда был взят кредит из Китая в размере 20 миллионов долларов на открытие бумажной фабрики в Токмаке. При этом фабрика ни дня не проработала. Оказалось, что сырья для бумаги в Кыргызстане нет. Теперь вот этот долг с процентами повис на кыргызстанцах, - продолжил Абдырахманов.

На вопрос, готов ли он доказать свои слова, если с ним станет судиться кто-либо из упомянутых лиц, Омурбек Абдырахаманович ответил следующее:

- Почему я должен доказывать что-то? Я всего лишь свое мнение выразил. Каждый человек имеет на это право. Если захотят судиться, то это их дело. Вас больше должно волновать, как эти мошенники собираются за три года сделать Кыргызстан передовым, - ответил Абдырахманов.

Интересно что возразят на это сами депутат Акылбек Жапаров и замминистра финансов Мирланбек Байгончоков? Так, в министерстве финансов VB.KG пояснили, что заместитель министра свяжется с нами, если пожелает. Что касается депутата, то за него высказался его помощник.

- Акылбек Усенбекович отказывается что-либо комментировать, - сказал он VB.KG.

Напомним, ранее Омурбек Текебаев подавал на Омурбека Абдырахманова иск за клевету - последний обвинял лидера "Ата-Мекена" в получении взятки от российского бизнесмена Маевского. Текебаев суд выиграл, по результатам чего с Абдырахманова должны взыскать 100 тысяч сомов.

Правда, позже именно показания Абдырахманова стали ключевыми в деле против Текебаева по Мегакому.

Возможно, и нынешнее заявление Абдырахманова послужит поводом для очередных исков против него о защите чести и достоинства Акылбека Жапарова и Мирланбека Байгончокова.