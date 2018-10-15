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В убийстве 9-летнего мальчика на Иссык-Куле подозревались его родственники

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- Оксана Гут
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Родственники погибшего от удушения мальчика проверялись на причастность к преступлению. Об этом VB.KG сказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Мы должны проверить все версии. Их несколько, и по ним идут оперативно-следственные мероприятия. Огласить эти версии я не могу, иначе нарушу тайну следствия. Мы понимаем, что дело приняло общественный резонанс. Но ребята работают, стараются раскрыть это преступление. Мать погибшего тоже каждый день приходит в отделение, высказывает свои предположения, мы их проверяем. Работа ведется в рамках законодательства, сроки не нарушены, - заявил Усубакунов.

Ранее родственники погибшего мальчика обратились в СМИ с заявлением о бездействии милиции. Они заявляли, что сотрудники правоохранительных органов больше времени потратили на проверку членов семьи, чем на розыск настоящего убийцы.

Напомним, тело мальчика нашли 1 октября в Чолпон-Ате с завязанным мешком для овощей на шее. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по ст. 97 "Убийство" УК КР. Экспертиза показала, что он был задушен.


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URL: https://www.vb.kg/374223
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, убийство, Чолпон-Ата, следствие, погиб ребенок, Сталбек Усубакунов
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