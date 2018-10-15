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На юге Казахстана в авто найден обезглавленный труп девушки

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- Виктория Григоренко
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На юге Казахстана в Кызылорде на речной дамбе близ пригородного поселка Тасбогет обнаружено тело обезглавленной девушки. Об этом сообщает портал 24.KZ.

Как отмечается, страшную находку граждане увидели поздно вечером.

"Тело находилось в машине рядом с раненым молодым человеком. Голова убитой находилась неподалеку от места, где стояла машина. Обоим - чуть больше двадцати лет. Пострадавший был доставлен в медучреждение, тело девушки отправлено на экспертизу", - информирует издание.

Уточняется, что подозреваемый по делу задержан. Сейчас выясняется его причастность к убийству.

"Возбуждено уголовное дело. Но в интересах следствия подробности полиция РК не разглашает", - добавляет СМИ.

Примечательно, что по сообщению телеграмм-канала Strashniyzhuz, спустя пару дней после случившегося неясно, выжил ли после нападения раненный мужчина.

"Но вот все последние дни жители Кызылорды находятся в ужасе. Поговаривают, что в городе завёлся маньяк", - подчеркивается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/374227
Теги:
граница, Казахстан, погибшие, убийство, МВД
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