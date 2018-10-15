Тихо и без скандалов. В Балыкчы запустили "Безопасный город"

Комплекс «КОРДОН-М»4 предназначен для автоматического измерения скоростей, определения положения и фотофиксации всех транспортных средств (ТС) [b]на четырех полосах дорожного движения в обоих направлениях с возможностью передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных (ЦОД).Ключевые особенности:Диапазон измеряемых скоростей от 2 до 300 км/час.Метрологическое подтверждение точности измерения скорости, времени и координат.Данные защищены электронной цифровой подписью (ЭЦП).Система распознавания на основе технологии нейронных сетей.[/b]