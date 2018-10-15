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Тихо и без скандалов. В Балыкчы запустили "Безопасный город"

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- Екатерина Улитина
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На перекрестках и вдоль дорог города Балыкчи установили 84 камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области.

Проект "Безопасный город" в тестовом режиме начал работать в городе с конца лета.

- Водители пока не получают штрафы по почте, так как систему нужно отработать. Над этим работают сотрудники городского отдела внутренних дел Балыкчы. Эта система уже помогла раскрыть несколько преступлений и ДТП, - рассказал VB.KG пресс-секретарь полпредства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

По его словам, в ближайшее время проект начнет действовать в полную силу. Суммы от собранных штрафов будут делиться поровну между структурами МВД и городским бюджетом.

Систему фиксации нарушений установила компания "Net System", камеры видеонаблюдения установило ОсОО "Гранд про".

Отметим, в Бишкеке и Оше несколько лет безуспешно пытаются запустить проект "Безопасный город". Последний конкурс по отбору подрядчика вновь может сорваться. Компания "Вега", выигравшая конкурс, вызвала сомнения к членов комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/374236
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, ПДД, Кыргызстан, Безопасный город
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 18:46
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Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

Комплекс «КОРДОН-М»4 предназначен для автоматического измерения скоростей, определения положения и фотофиксации всех транспортных средств (ТС) [b]на четырех полосах дорожного движения в обоих направлениях с возможностью передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных (ЦОД).Ключевые особенности:Диапазон измеряемых скоростей от 2 до 300 км/час.Метрологическое подтверждение точности измерения скорости, времени и координат.Данные защищены электронной цифровой подписью (ЭЦП).Система распознавания на основе технологии нейронных сетей.[/b]

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 18:48
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

Комплекс фотовидеофиксации "Кордон-М"2 (может выпускаться в стационарной или передвижной модификации)

       - для 2-х полос движения - 1700 - 1900 тыс.рублей.

       - для 4-х полос движения - 1900 - 2400 тыс.рублей

Комплекс фотовидеофиксации "Кордон-Темп"  для контроля средней скорости на участке (может выпускаться в стационарной или передвижной модификации) - 3 400 - 4 800 тыс.рублей

Комплекс "Кордон-М"КР (автоматическая фиксация нарушений правил проезда перекрестков) - от 3 000 т.р. до 4 500 тыс.рублей  (в зависимости от  конфигурации перекрестка и требуемой функциональности)

Комплекс "Кордон-М"КР-Переезд (автоматическая фиксация нарушений правил проезда железнодорожных переездов) от 3 000 т.р. до 4 200 т.р.

Интеллектуальный видеофиксатор "Гром-1" (для автоматического распознавания номерных знаков и классификации ТС по  категориям, а также для трансляции видеопотока высокого разрешения.)   - 450 тыс.рублей.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 18:51
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Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

В России частные компании и городские власти спокойно устанавливают на дорогах системы видеофиксации нарушений и пополняют бюджет.

И лишь в Кыргызстане чиновники и депутаты хотят привлечь иностранные компании, озолотить их за счет бюджета.

Вопрос - почему наши чиновники так стараются ?! Ответ простой - иностранные компании готовы отвалить "откаты" нашим чиновникам. Откат нехилый - миллионы долларов. Поэтому и понятно, почему они так стараются.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 18:52
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Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

Эти комплексы окупаются за считанные месяцы. Но если бюджет не хочет вкладываться - то можно сделать как в России - разрешить установку видеосистем наблюдения частным компаниям и отдавать им часть штрафов.

Но опять - нашим ненасытным чиновникам хочется получит откат, поэтому они проводят всякие там тендеры и хотят передать контроль надо дорогами иностранным компаниям.

По последнему тендеру, где победителем признали российскую "Вегу" - нам собирались поставить оборудование по ценам В ПЯТЬ РАЗ ПРЕВЫШАЮЩИЕ РЫНОЧНЫЕ цены !

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 18:59
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Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

Совести нет ни у кыргызских чиновников, ни у депутатов, ни у премьер-министра с министрами. Вот поэтому и нет "Безопасного города" до сих пор, хотя эту проблему можно было бы по всей республике решить за считанные месяцы. Можно вообще обойтись без бюджетных денег - за счет частных кыргызских инвесторов.

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
15.10.2018, 19:03
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Плюсов: 26
Минусов: 15
Комментариев: 29

Штрафы за нарушение ПДД - это даже не золотая, а алмазная жила ! Было бы классно, если бы все деньги за штрафы поступали в бюджет, а не в карманы иностранных компаний. 

Но если уж в бюджете нет денег - пусть разрешат нашим, кыргызским компаниям устанавливать эти камеры и получать прибыль.

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