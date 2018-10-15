Тихо и без скандалов. В Балыкчы запустили "Безопасный город"

На перекрестках и вдоль дорог города Балыкчи установили 84 камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Иссык-Кульской области.

Проект "Безопасный город" в тестовом режиме начал работать в городе с конца лета.

- Водители пока не получают штрафы по почте, так как систему нужно отработать. Над этим работают сотрудники городского отдела внутренних дел Балыкчы. Эта система уже помогла раскрыть несколько преступлений и ДТП, - рассказал VB.KG пресс-секретарь полпредства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

По его словам, в ближайшее время проект начнет действовать в полную силу. Суммы от собранных штрафов будут делиться поровну между структурами МВД и городским бюджетом.

Систему фиксации нарушений установила компания "Net System", камеры видеонаблюдения установило ОсОО "Гранд про".

Отметим, в Бишкеке и Оше несколько лет безуспешно пытаются запустить проект "Безопасный город". Последний конкурс по отбору подрядчика вновь может сорваться. Компания "Вега", выигравшая конкурс, вызвала сомнения к членов комиссии.