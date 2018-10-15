Президент подписал указы о назначении судей местных судов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Чуйский областной суд, Ошский городской суд, Кара-Суйский и Узгенский районные суды Ошской области, Караколский городской суд Иссык-Кульской области, Нарынский областной суд, Кадамжайский и Баткенский районные суды Баткенской области для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова внесены предложения по 11 кандидатам для назначения на должности судей в Чуйский областной суд и Аламудунский районный суд Чуйской области, Ошский городской суд, Кара-Суйский и Узгенский районные суды Ошской области, Караколский городской суд Иссык-Кульской области, Нарынский областной суд, Кадамжайский и Баткенский районные суды Баткенской области по 1 кандидату и в Иссык-Кульский областной суд - по 2 кандидатам.

Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 8 кандидатам на должности судей Кыргызской Республики.

Изучив материалы по трем претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет по отбору судей Кыргызской Республики.

Первым Указом, отобранные 8 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики.

Вторым Указом назначенные судьи для осуществления судейских полномочий направлены:

в Чуйский областной суд - Эркебаев Адилет Маматеминович;

в Ошский городской суд - Абсатарова Гулзат Абсатаровна;

в Кара-Суйский районный суд Ошской области - Баймуратов Нурлан Рахматилдаевич;

в Узгенский районный суд Ошской области - Мамашов Алмаз Абдибалиевич;

в Караколский городской суд Иссык-Кульской области - Акбердиев Марат Туратбекович;

в Нарынский областной суд - Бердибеков Алтынбек;

в Кадамжайский районный суд Баткенской области - Абдисаматов Гайратбек Абдиладыевич;

в Баткенский районный суд Баткенской области - Турдумамбетова Индира Таштанбековна.

Указы вступают в силу со дня подписания.