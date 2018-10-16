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По Кыргызстану дожди, снег и порывистый ветер

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- Виктория Григоренко
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По Кыргызстану сегодня дожди, переходящие в снег. Ветер западный с усилениями до 18-23 м/с. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В столице республики ночью +1, днем +5 градусов. В Иссык-Кульской области ночью +1 градус, днем +11 градусов. В Таласской области ночью заморозки −3, днем до +7 градусов. В Нарынской области −4 градуса ночью и +11 градусов днем", - пояснили в МЧС.

На юге КР: в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях также похолодает - ночью +2 градуса, днем до +11 градусов, добавили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/374245
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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