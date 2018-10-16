По Кыргызстану дожди, снег и порывистый ветер

По Кыргызстану сегодня дожди, переходящие в снег. Ветер западный с усилениями до 18-23 м/с. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В столице республики ночью +1, днем +5 градусов. В Иссык-Кульской области ночью +1 градус, днем +11 градусов. В Таласской области ночью заморозки −3, днем до +7 градусов. В Нарынской области −4 градуса ночью и +11 градусов днем", - пояснили в МЧС.

На юге КР: в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях также похолодает - ночью +2 градуса, днем до +11 градусов, добавили в ведомстве.