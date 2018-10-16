"Безопасный город" в Балыкчы обошелся в 15 млн сомов

Чтобы проект "Безопасный город" в Балыкчы начал работать в полную силу, местная мэрия должна получить разрешение от бишкекских чиновников.

- Мы направили письмо в госкомитет информационных технологий и связи с просьбой подключить нас к единой системе. Ждем от них ответа, - рассказал VB.KG мэр города Алмаз Мамбетов.

По его словам, над запуском проекта "Безопасный город" в Балыкчы думали давно. Полгода назад муниципалитет перешел к активным действиям и были найдены компании, которые установили программные системы и камеры. Подрядчиками стали не иностранцы, а кыргызстанские предприниматели.

- Весь проект обошелся нам примерно в 15 млн сомов. Нужную сумму мы взяли из Фонда развития Иссык-Кульской области и добавили собственные средства. То есть никаких долгов и обязательств у нас нет. Когда проект начнет работать в полную силу, муниципалитет будет получать 50% от собранных штрафов, 40% мы будем отдавать в республиканский бюджет, а 10% заберёт МВД, - рассказывает мэр.

Проект "Безопасный город" в Балыкчы включает в себя два направления: общественная и дорожная безопасность. Для обеспечения общественной безопасности в местах скопления людей установлены 84 камеры, которые уже помогли раскрыть два преступления.

Для фиксации нарушений ПДД установлена одна стационарная и одна мобильная камера. Мэрия планирует постепенно увеличивать количество камер.

Отметим, в Бишкеке и Оше несколько лет безуспешно пытаются запустить проект "Безопасный город". Последний конкурс по отбору подрядчика вновь может сорваться. Компания "Вега", выигравшая конкурс, вызвала сомнения у членов комиссии.