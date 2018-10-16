Выиграй Visa Gold с балансом 101 000 сом и другие призы от "Бакай Банка"

Примите участие в новой акции "Плати картой" от "Бакай Банка" и выиграйте Visa Gold с балансом 101 000 сом и другие ценные призы. Для этого необходимо с 15 октября 2018 года по 15 марта 2019 года совершать покупки посредством безналичной оплаты по картам. Таким образом в акции могут принимать участие все картодержатели национальной платежной карты Элкарт и международной платежной карты Visa ОАО "Бакай Банк", как в сомовой валюте ведения счета, так и в долларах США.

Условия акции:

Платежи могут совершаться в любом торгово-сервисном предприятии В акции не учитываются платежи со счета на счет (счет электронного кошелька лицевые счета электронных кошельков и аналогичные кредитовые и дебетовые счета) Минимальное количество транзакций – 50 (за весь период акции), максимальное – неограниченно Сумма безналичных платежей не ограничена Победители будут выявлены по окончанию периода проведения акции;

Победителями станут картодержатели, совершившие безналичные платежи на максимальную сумму (объем платежей в денежном выражении в течение всего периода акции). Для выявления победителя, суммы покупок, совершенные в долларах США, будут пересчитываться на сомы по курсу НБКР. Таким образом, общая сумма покупок будет оценена в сомах.

Призы:

Гран-при (1 место):

"Золотая карта покупок с балансом 101 000 сом" - карта Visa Gold с балансом 101 000 (сто одна тысяча) сом

Топ 20:

5 Ноутбуков 5 Телевизоров 10 Сотовых телефонов

Утешительные призы:

1 унция серебра 30 участникам акции

Призовой фонд главного выигрыша акции "Плати картой", а также выплату всех налоговых обязательств, возникающих у Победителя в связи с получением главного приза, обеспечивает БАНК.

При невозможности присутствия на церемонии награждения транспортные расходы, связанные с доставкой награды, победитель берет на себя.

Все подробности по акции можно узнать по номеру: 0 (312) 61-00-61, с мобильного: 6111, WhatsApp +996 (554) 00-61-11