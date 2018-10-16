В жилмассиве Бишкека девушку избили, а затем задушили подушкой

В Бишкеке мужчину подозревают в убийстве родственницы - молодую девушку задушили подушкой. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, 15 октября в 7.30 поступило сообщение об обнаружении трупа в жилмассиве "Жениш" с признаками насильственной смерти. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД Первомайского района.

Личность потерпевшей установлена – Э.Б. 2001 г.р. В ходе осмотра на теле девушки были обнаружены кровоподтёки и ссадины. По факту смерти возбуждено уголовное дело по ст. 97 УК КР "Убийство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был также установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался бишкекчанин К. уулу Д. 1999 г.р – родственник убитой.

- Он указывает на второго участника преступления. Но это пока проверяется. Мотивы убийства также пока выясняются, - отметили в пресс-службе ГУВД.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ведется расследование.