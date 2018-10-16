Мигранты в Москве, пострадавшие от рэкетиров, опасаются за свою жизнь

Трудовые мигранты из Кыргызстана, пострадавшие в Москве от бесправных действий рэкетиров, боятся за свои жизни. Связано это с тем, что эти преступники соответствующими органами ранее уже задерживались, и впоследствии были освобождены. Об этом редакции VB.KG заявил руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России и руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

По его словам, сотрудники Представительства МВД КР в России совместно с МУРом этих преступников задерживают во второй раз, и затем каким-то образом они оказываются на свободе.

- Таксисты-кыргызстанцы, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Московском регионе, обратились к нам за помощью. Так как они не ведают, как им быть теперь в дальнейшем. Ведь задержание преступников произошло именно по их жалобам и официальным обращениям в соответствующие органы. Будут ли обеспечены их безопасность и защита их родных и близких? – задался вопросом наш собеседник.

Вместе с тем, отметил Улан Кошматов, преступников всегда защищает адвокат из Кыргызстана.

- Интересный факт - в качестве адвоката преступников все время защищает наш соотечественник в прошлом и ныне гражданин России Мирбек Токтошев. Ранее он подключал свои связи, и преступников выпускали. Мы понимаем, что он исполняет свои адвокатские функции, но, видимо, у него отсутствуют патриотические чувства, мораль, принципиальность и сострадание к легально занимающимся предпринимательством землякам, и в нем начинает доминировать финансовая заинтересованность. Если так будет продолжаться и дальше, то ничем это хорошим не закончится! – продолжил он.

Кроме того, по этому поводу активисты намерены обращаться в соответствующие органы и структуры.

- Мы готовим сейчас документы и консультируемся с юристами. Также мы намерены донести до адвоката, что нельзя подобным образом злоупотреблять своим положением в угоду преступникам, - подчеркнул он.

В заключение представитель кыргызской диаспоры в Москве выразил сомнение, что Камчы Кольбаев вообще в курсе происходящего.

- Будь это так, то это очень ударило бы по его имиджу. Ведь речь идет о грабеже своих же соотечественников, - добавил Кошматов.

Напомним, ранее сообщалось о задержании преступной группировки в Москве, которые от имени криминального авторитета и лидера ОПГ Камчы Кольбаева вымогали деньги с трудовых мигрантов из Кыргызстана в Москве и Московской области.