Погранслужба КР: около 150 нарушителей, блокпосты и приграничные конфликты

Перед президентскими выборами в Афганистане, которые запланированы на 20 октября, Погранслужба КР выставила на границе дополнительные блокпосты. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Пограничной службы Уларбек Шаршеев.

- Именно от этого государства в настоящий момент исходит наибольшая угроза для Кыргызстана. Причем, из-за близости от этой страны, опасность распространяется и на другие страны Центральной Азии, - пояснил Шаршеев.

Не обошлось за 9 месяцев этого года и без приграничных конфликтов.

- За отчетный период их зафиксировано 10: на кыргызско-таджикском участке 7 инцидентов, на кыргызско-узбекском участке – 3, - подчеркнул Шаршеев.

В целом же глава ГПС отметил, что обстановка на госгранице остается стабильной.

- За это время пограничники задержали 149 нарушителей государственной границы, 257 нарушителей режима госграницы и 28 нарушителей пограничного режима. К тому же ведомство провело 13 служебных расследований в отношении военнослужащих по 105 обращениям, из которых 6 - на неправомерные действия сотрудников ГПС. По их завершении некоторые сотрудники были уволены из рядов Погранслужбы, - проинформировал Шаршеев.

Примечательно, что за 9 месяцев 2018 года из Кыргызстана депортированы 1619 человек.

- Всего через государственную границу с января по сентябрь 2018 года пропущены 16 миллионов 203 тысячи человек и 1 миллион 65,2 тысячи транспортных средств. А вот с фальшивыми или неверными документами пограничники выявили 4 тысячи 501 кыргызстанца. Контрабанды задержано на 27 миллионов сомов, - добавил Уларбек Шаршеев.