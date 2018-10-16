Брат Раима Матраимова заявил, что в МВД и Минфине сидят крысы

Сегодня, 16 октября, комитет Жогорку Кенеша КР по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию терроризму заслушал информацию правительства о ходе реализации проекта "Безопасный город".

Председатель комитета – депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко – выразила недовольство, что проект, запланированный еще в 2011 году, так и не смог внедрить ни один состав правительства.

- На дорогах гибнут люди, и за это никто из чиновников не несет ответственности. Почему госорганы допускают провалы тендеров на реализацию проекта? Это ведь саботаж! - возмутилась парламентарий.

С ней согласился первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Однако сразу подчеркнул, что точных фактов саботажа пока нет.

- Мы можем не дожидаться решения судов по проведенным тендерам, чтобы начать реализацию проектов хотя бы в регионах, - заявил он.

А вот депутат от фракции СДПК Искендер Матраимов, по всей видимости, знает, кто стоит за срывом запуска "Безопасного города".

- В МВД и Минфине сидят крысы. Из-за них нет никаких результатов. Может, Жогорку Кенеш выберет компанию, которая реализует, наконец, проект?! – выступил нардеп.

К примеру, за счет крупных инвесторов, предложил депутат от "Республики – Ата-Журта" Зарылбек Рысалиев.

- "Джеруй" в Таласской области, "Кумтор" в Иссык-Кульской, а "Дордой" в Чуйской области пусть внедряют проект. А как окупится, передадут оборудование государству, - сказал Рысалиев. Который, к слову, в 2013 году также обвинялся некоторыми депутатами от "Ата Мекена" в причастности к нарушениям при проведении тендера, в котором победила компания Beijing Construction Engineering Group International Co.

Подводя итоги заседания, первый вице-премьер Кубатбек Боронов сообщил, что правительство обязательно обсудит все предложения парламентариев в полном составе.

Он также отметил, что "Безопасный город", запущенный в Балыкчы, накануне приостановлен.

- Мэр города занимался этим проектом самостоятельно. При этом камеры видеонаблюдения установлены только для слежки. Они не фиксируют нарушения ПДД. Возможно, когда республиканский проект будет реализован, мы подключим и их, - резюмировал Боронов.

Меж тем, по данным самих депутатов Жогорку Кенеша, за 9 месяцев 2018 года на дорогах республики произошло 4469 ДТП. В них погибли 612 человек, 77 – дети.